Севастополь стал лидером по росту преступности среди российских регионов

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Самые высокие темпы прироста числа преступлений выявлены в Севастополе, сообщает Генеральная прокуратура.

В регионе за прошлый год рост противоправных деяний составил 44 процента. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 26,1 процента, на третьем – Ленинградская область (12,8 процента).

При этом темпы преступности снизились в Чечне на 16,9 процента, Северной Осетии на 15 процентов, в Адыгее на 12,1 процента.

Уточняется, что криминогенная ситуация по России по итогам 2020 года осталась стабильной.

Ранее стало известно, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России за январь выросло на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

