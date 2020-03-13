США оценили обнаружение Россией американского военного лагеря

Фото: скриншот видео youtube.com/AIRBOYD

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели над американским ледовым лагерем на территории Арктики, в нескольких десятках километров от побережья Аляски. Об этом сообщает Popular Mechanics.

По информации СМИ, это произошло 9 марта. Над морем Бофорта российские самолеты летали около четырех часов.

"Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике", – считают американские журналисты.

В министерстве обороны России заявили, что в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142. Военный лагерь Seadragon создали 4 марта, его назвали в честь атомной подводной лодки ВМС США Seadragon.



Разбили лагерь в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020. Они проходят раз в два года для оценки оперативной готовности Штатов и стран-союзников действовать в Арктике.

В учениях участвовали несколько субмарин разных флотов. Тогда же над базовым лагерем появились российские самолеты. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD утверждало, что два российских самолета заметили именно над лагерем.