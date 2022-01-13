В ГД предложили ввести дополнительное психологическое тестирование для получения оружия

21:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России следует исключить любые лазейки для получения оружия незаконным путем, в том числе посредством введения дополнительного психологического тестирования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя идею главы СК Бастрыкина вернуть МВД контроль за оборотом оружия.
"Считаю, что МВД и Росгвардия вполне могут рассмотреть вопрос о введении дополнительных психологических тестов для кандидата, желающего получить лицензию на оружие", – сказал Хамзаев.
По его словам, россияне не заинтересованы в том, чтобы оружие не попадало в неправильные руки, а предназначалось только тем, кому это необходимо по соображениям личной обороны или в рамках профессиональной деятельностью. Он подчеркнул, что необходимость ужесточения соответствующего законодательства подтверждают последние случаи, когда оружие применялось психически неуравновешенными подростками.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия и боеприпасов. По мнению главы СК, сделать это нужно из-за происшествий в учебных заведениях.
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