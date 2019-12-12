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Безопасность

17:02

В Госдуме оценили рейтинг мирового флота

безопасность

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Первый зампред парламентского комитета по обороне Александр Шерин оценил рейтинг стран с самым мощным флотом, составленный американским журналом The National Interest. Россия в этом списке заняла третье место. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению депутата, сравнивать страны только по флоту не совсем корректно, поскольку Россия – материковое государство. Эксперты должны рассматривать всю совокупность вооружений: флот, ракетные войска стратегического назначения, подводные лодки.

"Это не самое плохое место и это всего лишь сравнивание флота. Британия когда-то имела самый крупный флот в мире. А до этого Испания. Ну, времена меняются. Теперь Россия занимает такую позицию", – отметил парламентарий.

Он добавил, что третья позиция в рейтинге достаточно закономерна и объективна, поскольку Россия не стремится к оккупации территорий. "Нам не нужно иметь ударные авианесущие группировки, как американцам. Это им надо угрожать другим государствам. У нас такой задачи нет. У нас оборонительная доктрина", – заключил Шерин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что доля современного вооружения в российской армии и на флоте составляет 68%. Некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед. Глава государства потребовал довести долю современного оружия и техники в вооруженных силах до 70%.

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