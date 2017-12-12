Продажу алкоголя ограничат в Москве с 30 декабря

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Продажу алкоголя в столице ограничат с 30 декабря по 9 января, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Это коснется мест массового скопления людей и околофестивальных площадок, сообщает РИА Новости. Введение ограничений уже анонсировалось, однако период их действия не был известен. При этом уточнялось, что продавать алкоголь в кафе, ресторанах и барах, расположенных в парках, будут соответствии с нормами законов и режимом работы объекта.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на продажу шампанского ночью на Новый год и Рождество. По его мнению, это позволит снизить число отравлений контрафактным алкоголем, которое традиционно возрастает в праздничные дни. Депутат считает, что изменения благоприятно скажутся на экономике и увеличат поступление налогов в федеральный бюджет.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз одобрил инициативу. Он добавил, что разрешить такие продажи нужно не только в праздники, но и в обычное время. Это должно распространяться на вино, игристое шампанское, винные напитки, но не на крепкий алкоголь и пиво, полагает Дробиз.

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