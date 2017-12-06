В новогодние праздники в столице ограничат продажу алкоголя

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Ограничения на продажу алкоголя введут в Москве в новогодние праздники. Спиртные напитки не будут продавать в местах проведения массовых мероприятий и в парковых зонах.
Продажа алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в парках, будет осуществляться в соответствии с нормами законодательства и режимом работы объекта, сообщает Агентство "Москва".
Столицу полностью украсят к 15 декабря. На атрибуты праздника потратят 600 миллионов рублей. В частности, на улицах города установят почти 4 тысячи конструкций на театральную тематику. Конструкцию стилизуют под московские театры, элементы театральных сцен, гримерки, сцены из театральных постановок.
Также на улицах и площадях появится 268 елок, из которых 56 установят спонсоры. Самые большие новогодние елки (25 метров) установят на Лубянской площади и Воробьевых горах.
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