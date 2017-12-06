Эксперт поддержал идею продавать шампанское в Новый год круглосуточно

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал идею разрешить круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество.
"Инициатива правильная. Более того, я считаю, что надо разрешить не только в Новый год и Рождество, а постоянно и повсеместно продавать винодельческую продукцию: вино, игристое шампанское, винные напитки. Но не крепкий алкоголь и пиво", – цитирует Дробиза RT.
По словам эксперта, круглосуточную продажу алкоголя отменили в 2007 году для сокращения числа хулиганов на улице. "И их немножко меньше стало. И поскольку хулиганы ходят за крепким алкоголем, а не вином, эта продукция должна продолжать продаваться с запретом", – отметил Дробиз.
Эксперт уверен, что круглосуточная продажа винодельческой продукции изменит культуру потребления алкогольной продукции.
Дробиз привел в пример статистику, согласно которой в России крепкого алкоголя и суррогатов выпивается в 1,5 раза больше, чем в советский период, пива – в 3 раза больше. При этом винодельческую продукцию россияне употребляют в 4 раза меньше, чем в СССР.
"Нам надо менять структуру потребления. И в этом (круглосуточной продаже вина и шампанского) нет ничего страшного. Человек захотел выпить ночью? Дайте ему возможность пойти в это время в легальный магазин, а не покупать в интернете или в подворотне нелегальную продукцию", – заявил эксперт.
Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением снять запрет на продажу шампанского в Новый год и Рождество в ночные часы. Его инициативу областной парламент рассмотрит 8 декабря.
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