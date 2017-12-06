В России предложили разрешить торговать шампанским в Новый год круглосуточно

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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на продажу шампанского в ночные часы на Новый год и Рождество. Его инициативу областной парламент рассмотрит 8 декабря.

По словам Петрова, данная мера позволит снизить число отравлений контрафактным алкоголем, которое традиционно возрастает в праздничные дни, сообщает RT.

"В больших городах купить алкогольную продукцию возможно в ресторанах и кафе, которые работают круглосуточно. Вместе с тем у жителей многих небольших населенных пунктов отсутствует аналогичная возможность", – отметил депутат.

По мнению парламентария, изменения будут иметь благоприятные экономические последствия и позволят увеличить поступления налогов в федеральный бюджет.

Сейчас во многих российских регионах действует запрет на приобретение алкогольной продукции в период с 23:00 до 08:00. Некоторые регионы увеличили этот период.

К примеру, в Санкт-Петербурге приобрести спиртное можно с 11:00 до 22:00. В Алтайском крае, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Владимирской областях, городах Тулун и Шуя алкоголь продается с 09:00 до 21:00.

В Москве в новогодние праздники продажу алкогольной продукции ограничат в местах проведения массовых мероприятий и в парковых зонах.