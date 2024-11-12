Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с повторными звонками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты обнаружили новую схему мошенничества, при которой после первой попытки обмана, часто заканчивающейся неудачей, аферисты перезванивают жертвам под видом работников госструктур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Согласно схеме, мошенники звонят по телефону с неизвестного номера, представляясь сотрудниками госструктур, и говорят о наличии заказного письма от какого-либо ведомства. Затем они спрашивают, на какой адрес отправить уведомление, а потом просят для оформления заявки сообщить проверочный код. Позже на телефон приходит сообщение с текстом: "Код восстановления доступа к учетной записи". Многие люди на этом этапе, заподозрив обман, заканчивают разговор.

Второй этап схемы – звонок мошенников под видом сотрудников тех же порталов. Они говорят человеку, что ему ранее звонили злоумышленники, и заявляют о взломанной учетной записи и необходимости назвать код из СМС якобы для восстановления доступа.

Ранее граждан России предупредили о существенном росте киберпреступлений с применением дипфейков. Поддельные фотографии и видеозаписи, созданные с помощью нейросети, зачастую сложно отличить от реальных.

В частности, дипфейки используют мошенники для кибербуллинга в соцсетях и групповых чатах.