За три года на Северном Кавказе предотвратили 29 терактов

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За три года сотрудники правоохранительных органов и спецслужб предотвратили на Северном Кавказе 29 терактов, ликвидировали 84 боевика и задержали 379 пособников, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

12 октября прошло заседание комитета под руководством директора ФСБ Александра Бортникова, где рассмотрели вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе и выработали меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории СКФО.

Сотрудники ФСБ России 1 октября предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Силовики изъяли у злоумышленника компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его мобильном телефоне нашли переписку с членами террористических структур. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.