Эксперт прокомментировал закупку американцами макетов автомата Калашникова

16:27
16:27
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
Макеты автомата Калашникова, которые планирует закупать армия США, нужны американцам для воссоздания образа вероятного противника на учебных полигонах, заявил член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в запасе Виктор Мураховский. Об этом сообщает ИА "НСН".
По его словам, американская армия использует на подготовке войск чучела военнослужащих, макеты техники, имитаторы вооружения.
"Недавно они объявили конкурс на закупку макета зенитных ракетных систем С-300. Ровно так же они делают макеты сухопутного вооружения, и затем свои войска на этом тренируют. Они этим занимаются очень давно, еще со времен холодной войны. У нас, посещая наши полигоны, я такого не видел. У нас используются весьма абстрактные мишени", — рассказал Мураховский.
Он отметил, что подобные закупки характерны для американской армии.
Ранее стало известно, что армия США планирует закупить макеты автомата Калашникова, имитирующих его стрельбу. В заявке отмечается, что они необходимы в рамках поставок учебного снаряжения.
В списке закупок значатся пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами. К макетам должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке. В списке закупок также указаны две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.
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