В РФ стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В понедельник, 12 июля, сразу в нескольких регионах РФ стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021".
"К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении на официальном сайте Росгвардии.
Учения призваны повысить профессионализм личного состава и слаженность спецподразделений, а также оценить готовность войск к выполнению возложенных задач. В частности, будут отработаны маневры, направленные на "нейтрализацию угроз" нацбезопасности России.
Учения продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в текущем году маневрам российской армии "Запад-2021".
Ранее Владимир Путин поддержал инициативу создания в составе Росгвардии казачьих подразделений. Письмо с соответствующим предложением главе государства направил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
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