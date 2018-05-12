ВВС США заявили о перехвате двух российских бомбардировщиков у берегов Аляски

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Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 у западного побережья Аляски. Об этом сообщил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер.

"Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", – цитирует его слова The Washington Free Beacon.

Миллер отметил, что бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады и пролетали только над международными водами, не нарушая международных соглашений.

В январе два британских истребителя сил постоянной готовности "Тайфун" подняли в воздух по тревоге. Самолеты вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских стратегических бомбардировщиков.

Радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 зафиксировали к востоку от Шотландии. Вместе с истребителями в воздух подняли британский самолет-заправщик, обеспечивающий длительность их полета.

Помимо этого в воздух подняли два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 с французским самолетом-заправщиком C-135FR Stratotanker.