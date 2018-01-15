Великобритания направила истребители на перехват российских бомбардировщиков

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Два британских истребителя сил постоянной готовности "Тайфун" подняли в воздух по тревоге 15 января. Самолеты вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских стратегических бомбардировщиков.

Бомбардировщики приблизились к территории Великобритании, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

По их данным, радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 зафиксировали к востоку от Шотландии. Вместе с истребителями в воздух подняли британский самолет-заправщик, обеспечивающий длительность их полета.

Помимо этого в воздух подняли два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 с французским самолетом-заправщиком C-135FR Stratotanker.