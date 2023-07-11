Госдума предложила предоставить МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве

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В Госдуме предложили предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам в Москве, а также присоединить их к системе "Безопасный город". Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергею Хлебникову.

Уточняется, что частные камеры можно было бы задействовать в расследовании уличных преступлений.

"Для этого владельцы недвижимости, магазинов и управляющие компании должны будут предоставлять правоохранителям доступ к средствам видеонаблюдения, передавая логин и пароль", – говорится в сообщении.

В Госдуме добавили, что силовым ведомствам следует предоставить доступ лишь к наружным средствам наблюдения, которые есть в общественных зонах. Частная жизнь россиян должна оставаться закрытой, подчеркнули в нижней палате парламента.

Ранее стало известно, что ФСБ получит полный удаленный доступ к системам и базам данных заказов легкового такси. Подобные базы предполагают получение, хранение, обработку и передачу заказов в порядке, установленном для организаторов распространения информации в интернете.