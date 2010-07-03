Автобусы планируют оборудовать подушками безопасности

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Пассажирские автобусы в России могут оборудовать подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений. С предложением выступила ГИБДД России.

Начальник отдела технического надзора Госавтоинспеции Сергей Чипурин отметил, что соответствующий стандарт должен вступить в силу в начале 2020 года.

Он отметил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности пассажиров. Новые стандарты позволят сократить смертность в ДТП.

По словам Чипурина, Госавтоинспеция внесла данную инициативу в Росстандарт, и ведомство поддержало ее, передает ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ужесточить требования к прохождению техосмотра пассажирских автобусов. Он отметил, что особое беспокойство вызывает система техосмотра транспортных средств.