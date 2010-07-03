Кабмин утвердил лицензионные требования для автобусных перевозок

Дмитрий Медведев подписал указ о требованиях к соискателю лицензии на автобусные пассажирские перевозки. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
Закон вступает в силу с 1 марта. Согласно требованиям, автобус должен быть оборудован цифровым тахографом и системой определения места нахождения ГЛОНАСС. Документ выдается как под личный транспорт, так и арендуемый сроком на пять лет.
На оформление лицензии у компаний есть 120 дней, то есть до июля. Без лицензии перевозчикам грозит штраф в размере 50 тысяч рублей – для физлиц, 100 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и 400 тысяч рублей – для юридических лиц.
В октябре прошлого года депутаты Госдумы приняли законопроект, который предполагает оснащение транспортных средств тахографами с правом доступа органов государственного контроля к их показаниям. Речь идет о транспортных средствах, которые перевозят более восьми человек.
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