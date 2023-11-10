Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

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Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для использования в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил гендиректор компании BespokeGun, производящей данные винтовки, Ярослав Табольский.

"Сегодня мы передаем нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum", – приводит его слова РИА Новости.

Табольский уточнил, что снайперы с новыми винтовками вернутся на линию боевого соприкосновения со дня на день.

По его словам, каждая винтовка представляет собой комплекс, так как боеприпас, тюнинг и прицелы индивидуально подбираются по требованиям каждого стрелка, что обеспечивает беспрецедентную точность. Он заявил, что так как каждая винтовка идет в индивидуальной комплектации, передаваемые компанией партии небольшие, однако все равно являются серийными изделиями.

Ранее сообщалось, что новые ударные дроны "Калашникова" проходят боевую апробацию в зоне СВО. Разведывательно-ударные коптеры способны наносить удары по противнику в том числе в составе роя дронов, по результатам их апробации будет принято решение о серийном производстве.

До этого стало известно, что первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", созданной корпорацией "Ростех", отгрузили в войска ВС РФ. Орудие позволяет уничтожать почти любые объекты осколочно-фугасными зарядами на дальности более 24 километров.

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