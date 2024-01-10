Главком ВМФ объявил о создании пяти новых дивизий

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять дивизий и бригаду морской пехоты на основе существующих подразделений сформируют в среднесрочной перспективе в Военно-морском флоте (ВМФ) России. Об этом главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, планируется, что пять существующих бригад морской пехоты на флотах переформируют в дивизии морской пехоты, полка морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Это будет сделано в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ.

Также Евменов отнес оснащение береговых войск новыми ракетными комплексами к основному направлению развития. Речь идет о таких комплексах, как "Бал" и "Бастион". Он считает, что они помогли улучшить ударные возможности ВМФ по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.

Ранее главком ВМФ говорил, что все военные флоты России находятся в боеготовности. По его мнению, 2023 год был для Военно-морского флота насыщенным. В особенности он отметил проведение учений в Арктике, учения "Океанский щит", в которых были задействованы несколько флотов.

Также Владимир Путин заявил, что Россия намерена укрепить морскую мощь на всех стратегических направлениях. В частности, будут реализованы планы по строительству кораблей.

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