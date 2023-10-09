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Живые образцы вируса Эбола, которые были незаконно вывезены из Африки, попали в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США. Об этом пишет RT со ссылкой на начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Ранее он заявил, что американская сторона начала готовиться к новой пандемии с помощью поиска мутаций вирусов. К подобным выводам Кириллов пришел на основании того, что в июле Вашингтон создал Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.

До этого генерал-лейтенант представил список людей, которые были задействованы в военно-биологических программах США на Украине. По его словам, указанные лица пытаются скрыть информацию о деятельности с возбудителями инфекций и испытаниях препаратов на гражданах и бойцах украинской стороны. Минобороны назвало гендиректора компании Wooden Horse Strategies, директора фонда "Украина 3000" Марину Антонову причастной к этим действиям.

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