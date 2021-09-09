Ракета "Союз-2.1в" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

09 сентября, 23:55
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Ракета-носитель "Союз-2.1в" произвела успешный вывод на орбиту космического аппарата Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Известно, что запуск ракеты-носителя был произведен в четверг, 9 сентября, в 22:59 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт прошел в штатном режиме.
"Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", – подтвердили в пресс-службе.
Там добавили, что контроль за проведением пуска и полета ракеты осуществляли наземные средства Космических войск ВКС.
Ранее в ночь на 30 июня ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Корабль причалил к станции в автоматическом режиме 2 июля. Транспортник должен был доставить на борт МКС груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.
В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" отправилась к МКС
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