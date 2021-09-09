Ракета "Союз-2.1в" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Ракета-носитель "Союз-2.1в" произвела успешный вывод на орбиту космического аппарата Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Известно, что запуск ракеты-носителя был произведен в четверг, 9 сентября, в 22:59 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт прошел в штатном режиме.

"Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", – подтвердили в пресс-службе.

Там добавили, что контроль за проведением пуска и полета ракеты осуществляли наземные средства Космических войск ВКС.

Ранее в ночь на 30 июня ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме 2 июля. Транспортник должен был доставить на борт МКС груз из 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов.

В конце февраля с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" на борту. Запуск прошел успешно, несмотря на осложненные погодные условия.