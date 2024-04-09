МЧС РФ перечислило пожарные запреты в высотках

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Доступ к люкам для эвакуации на балконах высотных жилых домов в целях безопасности людей при пожарах всегда должен быть свободным, сообщается в методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры), разработанной специалистами ВНИИПО МЧС РФ.

Согласно документу, в зимний период крышки люков необходимо регулярно очищать от снега и льда. Там также указано, что двери коридоров, в которых расположены пожарные краны, нельзя закрывать на замки и запоры. Кроме того, нужно постоянно следить за наличием уплотняющих прокладок и доводчиков на дверях лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров.

Представители МЧС добавили, что пристальному вниманию также подлежат датчики пожарной сигнализации, которые нельзя снимать. И самое главное – не позволять детям включать противопожарные устройства.

Уточняется, что к зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых составляет 28 и более метров, то есть от 10 этажей и выше. Здания оснащаются автоматическими системами обнаружения пожара, удаления дыма и управления эвакуацией, а также незадымляемыми лестничными клетками и противопожарным водопроводом.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул в обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину инициативу о том, что в России необходимо создать федеральный единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ.

Политолог заметил, что сейчас на территории РФ действует единый номер 112. По нему граждане всех регионов могут в любое время суток обратиться в полицию, пожарную службу, скорую помощь и аварийную службу газа. Однако при таких авариях, как разрыв труб водоснабжения, отключение отопления зимой, подобного единого короткого номера не существует.