В ВВС Швеции рассказали о создании "истребителя-убийцы" российских Су

Истребитель Saab Gripen E способен победить российские самолеты серии Су в воздушном бою. Такое заявление сделал командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон.
"Gripen, в особенности в модификации E, сделан для того, чтобы уничтожать Су. У нас здесь черный пояс", – цитирует его слова Business Insider.
Как отмечает издание, Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако специалисты отмечают, что истребители данного типа превосходят большинство аналогов в эффективности средств электронной борьбы и подавления радаров противника.
По мнению специалистов, американский F-22 уступает российскому самолету по возможностям уничтожения наземных целей, а истребитель F-35 по маневренности слабее не только Су-57, но и самолетов четвертого поколения.
Осенью 2018 года Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс "Сармат", истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк "Армата" и подводная лодка проекта 677.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.