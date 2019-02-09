В ВВС Швеции рассказали о создании "истребителя-убийцы" российских Су

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Истребитель Saab Gripen E способен победить российские самолеты серии Су в воздушном бою. Такое заявление сделал командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон.

"Gripen, в особенности в модификации E, сделан для того, чтобы уничтожать Су. У нас здесь черный пояс", – цитирует его слова Business Insider.

Как отмечает издание, Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако специалисты отмечают, что истребители данного типа превосходят большинство аналогов в эффективности средств электронной борьбы и подавления радаров противника.

Ранее эксперты рассказали о превосходстве российского истребителя Су-57 над американскими F-22 Raptor и F-35 по ряду показателей.

По мнению специалистов, американский F-22 уступает российскому самолету по возможностям уничтожения наземных целей, а истребитель F-35 по маневренности слабее не только Су-57, но и самолетов четвертого поколения.

Осенью 2018 года Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс "Сармат", истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк "Армата" и подводная лодка проекта 677.