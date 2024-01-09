Свыше 13,5 тыс росгвардейцев обеспечили охрану правопорядка в новогодние выходные в Москве

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Более 13,5 тысячи сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии обеспечивали охрану правопорядка во время новогодних выходных в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии столицы.

Уточняется, что примерно 3,5 тысячи раз вневедомственная охрана выезжала на вызов с охраняемых объектов. В свою очередь, росгвардейцы задержали около 2,5 тысячи граждан, среди которых около тысячи совершили административные правонарушения, еще 150 человек подозревают в совершении преступлений, а двое граждан находились в федеральном розыске.

Вместе с тем около тысячи человек доставили в местные отделы полиции для установления личности и проверки на причастность к совершенным ранее преступлениям, говорится в материале столичной пресс-службы Росгвардии.

Помимо этого, инженерно-технические группы ОМОН "Авангард" обследовали территории, где проводились культурно-массовые и религиозные мероприятия. А маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны проходили рядом с площадками проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что во время рождественских богослужений свыше 700 добровольцев и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона обеспечивали пожарную безопасность более чем в 500 храмах и монастырях Москвы. Никаких происшествий не произошло.