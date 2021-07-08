Экипажи Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

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Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС в четверг, 8 июля, провели учебные пуски крылатых ракет по целям на полигоне в Арктическом регионе.

"Вылет самолетов осуществлялся с аэродрома в Саратовской области. Во время полета экипажи преодолели более четырех тысяч километров", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВКС России.

Уточняется, что пуски ракет прошли в штатном режиме, цели на полигоне были поражены. Плановые летно-тактические учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.

В среду, 7 июля, два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили полет над нейтральными водами Черного моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Полет длился около пяти часов.