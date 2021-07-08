Экипажи Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

05:08
Фото: depositphotos/Vitaly.R
Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС в четверг, 8 июля, провели учебные пуски крылатых ракет по целям на полигоне в Арктическом регионе.
"Вылет самолетов осуществлялся с аэродрома в Саратовской области. Во время полета экипажи преодолели более четырех тысяч километров", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВКС России.
Уточняется, что пуски ракет прошли в штатном режиме, цели на полигоне были поражены. Плановые летно-тактические учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.
В среду, 7 июля, два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили полет над нейтральными водами Черного моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Полет длился около пяти часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: