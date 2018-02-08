СМИ сообщили о визите Бастрыкина в Дагестан

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Махачкалу с рабочим визитом. Он планирует обсудить ситуацию с арестами высокопоставленных чиновников.

"Бастрыкин прибыл в Махачкалу. На повестке дня стоят последние события, связанные с арестом высокопоставленных чиновников," – цитирует РИА Новости источника в правоохранительных органах республики.

Собеседник агентства уточнил, что Бастрыкин планирует встречу с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. Предполагается, что он инициировал масштабные проверки законности в регионе.

Визит Бастрыкина в Дагестан подтвердила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, сообщает Газета.ру.

Специальная комиссия силовиков из Москвы уже работает в северокавказской республике. За коррупцию была задержана верхушка правительства – экс-премьер-министр, два его зама и министр образования. Также подозрения пали на мэра и главного архитектора Махачкалы.

События в регионе прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что антикоррупционная кампания в республике Дагестан не имеет связи с политикой, а вызвана лишь необходимостью соблюдения закона.