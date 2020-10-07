В Москве в сентябре из незаконного оборота изъяли до 1500 единиц крепкого алкоголя

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Около 1,5 тысячи единиц крепкого алкоголя изъяли из незаконного оборота в Москве в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Для выявления фактов незаконной торговли департамент вместе с правоохранительными органами и ГКУ "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка" провели контрольно-проверочные мероприятия.

В частности, факт продажи алкоголя без лицензии подтвердился в магазине на Рязанском проспекте в ЮВАО. Из незаконного оборота изъято 97 единиц крепкой алкогольной продукции.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".

Ранее небольшим кафе и барам, расположенным в жилых домах, запретили продавать алкоголь. Местные жители отмечают, что после этого во дворах стало тише.