В Москве в сентябре из незаконного оборота изъяли до 1500 единиц крепкого алкоголя

16:14
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Около 1,5 тысячи единиц крепкого алкоголя изъяли из незаконного оборота в Москве в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Для выявления фактов незаконной торговли департамент вместе с правоохранительными органами и ГКУ "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка" провели контрольно-проверочные мероприятия.
В частности, факт продажи алкоголя без лицензии подтвердился в магазине на Рязанском проспекте в ЮВАО. Из незаконного оборота изъято 97 единиц крепкой алкогольной продукции.
Составлен протокол об административном правонарушении по статье "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".
Ранее небольшим кафе и барам, расположенным в жилых домах, запретили продавать алкоголь. Местные жители отмечают, что после этого во дворах стало тише.
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