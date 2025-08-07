МВД предупредило россиян о поддельных письмах ГИБДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники начали рассылать поддельные письма о штрафах якобы от ГИБДД для похищения данных карт или заражения устройств вирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, к такому письму мошенники прикрепляют файл в формате PDF, оформленный под постановление. В нем может быть указано реальное имя человека, номер машины или другие сведения. В самом письме есть кнопка "Оплатить сейчас", которая ведет пользователя на стороннюю интернет-страницу.

После этого человек может попасть на фальшивый сайт, где у него запросят данные банковской карты и коды подтверждения из СМС. Кроме того, ссылка может направить на зараженный ресурс, автоматически загружающий вредоносное программное обеспечение, предупредили в МВД. Оно способно перехватить пароли, получить доступ к приложениям, а также использовать камеру и микрофон.

В министерстве напомнили, что настоящие уведомления отправляются только через официальные каналы.

Наибольшее количество преступлений фиксируется в таких мессенджерах, как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). За неделю в Telegram было совершено 414 правонарушений, а в WhatsApp – 313. При этом в соцсети "ВКонтакте" было зафиксировано 19 преступлений, а в "Одноклассниках" – только 1.

