18:03Безопасность
Россия и КНР провели авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Фото: 123RF/diy13
Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе 7 июня. Об этом министерство обороны РФ рассказало в своем официальном телеграм-канале.
По информации оборонного ведомства, в мероприятии были задействованы российские Воздушно-космические силы и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая.
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", – говорится в публикации.
В Минобороны уточнили, что на это потребовалось примерно 8 часов. Во время патрулирования истребители Су-30СМ, Су-35С и "Цзянь-11б" прикрывали авиагруппу. Самолеты РФ осуществили взлет и посадку на китайском аэродроме. Отмечается, что истребители иностранных государств также сопровождали группу ракетоносцев.
В марте в акватории Аравийского моря прошли военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2023". В них были задействованы Военно-морской флот России, Военно-морские силы Китая и Ирана, а также фрегат "Адмирал Горшков".
Российскую сторону представлял отряд кораблей Северного флота. На первом этапе на картах был отработан розыгрыш эпизодов по практическим действиям. С 16 по 17 марта состоялся морской этап, во время которого были отработаны создание отряда из кораблей, совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы.
Помимо этого, участники учений отработали освобождение захваченного судна.
Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов
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