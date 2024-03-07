Россиянам рассказали, какие схемы будут использовать мошенники перед 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин рассказал о самых популярных схемах мошенников перед праздниками, сообщает "Газета.ру".

В частности, бывают случаи применения контекстной рекламы для продвижения фишинговых страниц. Пользователь видит в Сети объявление, которое соответствует его интересам, поэтому с большей вероятностью переходит по нему для покупки товара. При этом сайт, который он открывает, на самом деле разработан мошенниками для кражи денег или личных данных.

По словам эксперта, сама по себе контекстная реклама не опасна, однако злоумышленники могут использовать ее как инструмент для обмана. Он также добавил, что в преддверии 8 Марта мошенники чаще ориентируются на мужчин, которые хотят выгодно приобрести подарки.

Фомин также рассказал, что новые схемы мошенничества в основном предназначены для получения от человека информации о банковских картах и счетах. Он предположил, что злоумышленники будут чаще использовать искусственный интеллект.

"Чтобы избежать мошенничества, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности. Перед покупкой стоит проверить, что сайт зарегистрирован хотя бы полгода назад, зачастую мошенники создают подделки незадолго до праздников. Если сайту всего две недели или даже меньше, это должно вызвать подозрение. Важно убедиться, что на сайте применяется защищенный протокол HTTPS", – посоветовал эксперт.

Он также рекомендовал проверить сайт на сходство с онлайн-магазинами интересующих товаров. По его словам, злоумышленники могут скопировать дизайн страницы, при этом адрес скопированного сайта будет отличаться от оригинала хотя бы на один символ.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Фомин также призвал проанализировать рыночную стоимость интересующего товара, поскольку будет странно, если продавец готов уступить вещь по цене сильно ниже рынка.

Ранее эксперт Дмитрий Саков заявил, что в этом году мошенники стали использовать обманную схему с использованием кешбэка при помощи каналов в Telegram. По его словам, аферисты маскируют свои каналы под бренды известных банков, а затем добавляют туда подписчиков и выкладывают информацию о предлагаемом кешбэке. Пользователь нажимает на якобы реферальную ссылку или ссылку для входа в личный кабинет и становится жертвой злоумышленников, подчеркнул Саков.

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