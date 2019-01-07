Более 2,6 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России

Более 2,6 миллиона россиян приняли участие в богослужениях в ночь на 7 января по случаю Рождества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, службы прошли в более чем в 5,8 тысячи населенных пунктов на территории страны. Правопорядок в это время обеспечивали 44,3 тысячи полицейских, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований.
Как сообщает Агентство "Москва", места проведения религиозных мероприятий предварительно обследовали, организацию дорожного движения на прилегающих к храмам и монастырям территориях провели представители Госавтоинспекции.
В России отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января. Это один из самых главных христианских праздников. Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Он пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.
Сергей Собянин также поздравил россиян. Он напомнил, что светлый праздник Рождества "вселяет добро и надежду, побуждает заботиться о ближних и помогать слабым".
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