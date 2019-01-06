Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством. Праздничные пожелания мэр столицы разместил в своем микроблоге в Twitter.
"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!" − написал мэр. Он напомнил, что светлый праздник Рождества "вселяет добро и надежду, побуждает заботиться о ближних и помогать слабым".
"Заряжайтесь настроением светлого праздника, и пусть оно останется с вами на весь год", − обратился Собянин к жителям столицы.
Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник вселяет добро и надежду, побуждает заботиться о ближних и помогать слабым. Заряжайтесь настроением светлого праздника, и пусть оно останется с вами на весь год. #ПутешествиевРождество
Ранее Сергей Собянин пообещал, что районные рождественские площадки станут новой столичной традицией. По словам мэра, в этом зимнем сезоне за пределами центра города открыли пять больших праздничных площадок. Они появились в Бутове, Новокосине, Зябликове, Кузьминках и Митине.
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