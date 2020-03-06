МИД призвал туристов учитывать рекомендации в связи с коронавирусом

11:38
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
МИД РФ призвал российских граждан при планировании зарубежных поездок учитывать ранее озвученные рекомендации в связи со вспышкой нового коронавируса, сообщает РИА Новости.
Также россиян просят следить за поступающими новыми вводными профильных ведомств, включая МИД, Ростуризм и Роспотребнадзор.
Как рассказала журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, загранучреждения страны продолжают проводить работу по выявлению возможных новых случаев инфицирования граждан РФ. Также они проводят встречи с представителями местных властей по этому вопросу.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах. Общее число заразившихся в мире достигло 95 333 человек.
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