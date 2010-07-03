Британский военный самолет пролетел у границ РФ

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У западных границ РФ пролетел британский военный самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Радиоразведчик, курсируя в небе над Прибалтикой, провел разведку у границ Ленинградской и Псковской областей. Судно совершило два круга в указанном районе на высоте около 12 500 метров.

В июне российский истребитель Су-27 поднялся в воздух на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границ России над Балтикой. Длительность перехвата составляла примерно 28 минут.

В июле истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон" у границы России над Черным морем. Полет российского судна проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

