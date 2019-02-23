Наблюдательный самолет США пролетел над территорией России

Военный самолет США пролетел над территорией России, передает портал PlaneRadar.
Мониторинговый сервис приводит скриншот, на котором американский самолет летит над Читой.
Сообщается, что наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.
Международный договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Согласно документу, страны имеют право на разведывательные полеты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооруженных силах этого государства.
Ранее сообщалось, что 19 февраля средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтики зафиксировали приближающийся к границе воздушный объект.
Для установления принадлежности цели, в воздух был поднят истребитель Су-27. Приблизившись к объекту на безопасное расстояние, экипаж российского истребителя идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.
Сопроводив иностранный самолет от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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