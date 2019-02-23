Наблюдательный самолет США пролетел над территорией России

Фото: twitter.com/@ua4wiy_

Военный самолет США пролетел над территорией России, передает портал PlaneRadar.

Мониторинговый сервис приводит скриншот, на котором американский самолет летит над Читой.

Сообщается, что наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.



Международный договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Согласно документу, страны имеют право на разведывательные полеты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооруженных силах этого государства.

Ранее сообщалось, что 19 февраля средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтики зафиксировали приближающийся к границе воздушный объект.

Для установления принадлежности цели, в воздух был поднят истребитель Су-27. Приблизившись к объекту на безопасное расстояние, экипаж российского истребителя идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.

Сопроводив иностранный самолет от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.