Госавтоинспекция проведет рейд "Мотобезопасность" с 5 по 7 сентября

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Профилактический рейд "Мотобезопасность" пройдет в Москве с 5 по 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Цель мероприятия состоит в профилактике нарушений правил дорожного движения (ПДД) на мотоциклах, мопедах, питбайках и квадроциклах.

В рамках рейда специалисты проверят у водителей необходимые документы, проведут беседы о соблюдении ПДД и напомнят им о важности использования защитной экипировки. Особый акцент сотрудники Госавтоинспекции сделают на ответственности родителей за безопасность детей.

Ранее МВД подготовило новые изменения в ПДД, которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших, в том числе детей.

Министерство считает, что питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Отмечалось, что они не подлежат постановке на государственный учет, а значит, и не допускаются к участию в дорожном движении.

