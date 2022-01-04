Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять на ночь включенную гирлянду

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Эксперт по пожарной безопасности Илья Дорогин в беседе с Москвой 24 заявил, что включенную елочную гирлянду недопустимо оставлять на ночь без присмотра.

Ранее неисправные гирлянды, а также домашние бенгальские свечи и пиротехнику назвали самыми опасными новогодними развлечениями. По словам заместителя руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрея Иванова, одной из распространенных причин возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов. Для безопасности в преддверии новогодних праздников стоит обзавестись огнетушителем, а также установить в квартире дымовой датчик.

По словам Дорогина, гирлянда является источником повышенной опасности и высокой температуры, а значит, этому украшению требуется постоянный контроль.

"В светодиодных гирляндах используется преобразователь тока. Этот прибор довольно специфичный и энергоемкий. Кроме того, 86% подобной продукции весьма низкого качества", – предупредил эксперт.

Что касается гирлянд с лампами накаливания, то их использование, по словам Дорогина, требует не менее бережного обращения.





Илья Дорогин эксперт по безопасности При контакте ламп накаливания в течение длительного времени с горючими материалами может начать тлеть место соприкосновения. В таких случаях пожар неизбежен.

Сверхгорючими материалами эксперт называет мишуру, вату, искусственный снег. Не следует также использовать старые гирлянды, поскольку бывали случаи, когда лампочки попросту взрывались, подчеркнул Дорогин.

Ранее дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, что москвичи в последнее время вместо натуральных елей предпочитают покупать искусственные деревья. Современные модели больше не выглядят как зеленый ершик. Они симметричные, пышные, с тонкими, нежными иголочками. Можно выбрать любой цвет – белый, красный или классический зеленый. При правильном хранении такие изделия долго служат. В пользу искусственных елей говорит крепкая конструкция, которая выдерживает вес тяжелых украшений, и то, что современные елки изготавливаются из пожаробезопасных материалов, отметила Пивкина.

