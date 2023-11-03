Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом

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Польский легкомоторный самолет нарушил белорусскую границу на глубину до 200 метров 2 ноября. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко написал в соцсети Х.

Он уточнил, что самолет неоднократно пересек границу в процессе патрулирования. По информации Ревенко, Польша совершила пять подобных инцидентов "на грани" с начала сентября.

МИД Белоруссии выразил Польше решительный протест после пересечения госграницы самолетом. Во внешнеполитическое ведомство страны вызвали польского посла Мартина Войцеховского.

Ранее польские власти объявили тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией. Оно будет оборудовано электронными системами слежения.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией