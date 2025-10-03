ЦБ РФ назвал самые распространенные фразы мошенников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России перечислил самые популярные фразы, которые используют мошенники для обмана. Соответствующий список привела пресс-служба регулятора.

Как уточнил Банк, во время телефонного разговора злоумышленники часто пользуются такими фразами, как: "Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора", "Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации", "Звоню по поводу удаленной работы", "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)".

В мессенджерах они употребляют фразы: "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"; "Это ты на фото?" и "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".

При таких словах регулятор рекомендовал россиянам завершить звонок или не реагировать на письмо и заблокировать его автора.

Ранее аналитики выяснили, что на россиян в возрасте 25–39 лет приходится больше всего упоминаний о случаях обмана со стороны кибермошенников в соцсетях. В настоящее время в зоне риска находятся не пенсионеры, а экономически активные россияне, IT-специалисты и крупные компании. В основном злоумышленники атакуют на сайтах госслужб и ведомств, выдавая себя за представителей тех или иных структур.

