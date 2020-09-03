Эксперт предостерег от публикации авиабилетов в соцсетях

Фото: depositphotos/choreograph

Сертифицированный тренер Центра правительственной связи Великобритании Лиза Форте предостерегла от публикации в соцсетях фотографий с авиабилетами, передает News.ru.

Она сообщила, что это связано со штрихкодом, размещенном на посадочном талоне. Форте отметила, что он содержит информацию, которой могут воспользоваться мошенники.

В частности, по словам эксперта, штрихкод указывает полное имя и дату рождения, паспортные данные, информацию о бронировании отеля, электронный адрес и последние четыре цифры банковской карты.

Форте сообщила, что мошенники могут сканировать его и получить доступ к этой информации. Она привела пример, при котором злоумышленники знают, что вы заказали вегетарианское питание в самолете.

"Представьте, что вы мошенник <...> Вы начинаете создавать вредоносное фишинговое письмо, выдавая себя за British Airways: "Если вам также требуется вегетарианское питание на обратный рейс, нажмите эту ссылку, чтобы заказать его сейчас", – рассказала Форте.

Ранее директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев посоветовал удалять СМС-сообщения с конфиденциальными данными. Также он предложил удалять сообщения, содержащие ссылки для доступа в личный кабинет. Косарев подчеркнул, что такой информацией могут воспользоваться мошенники.