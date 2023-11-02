"Калашников" досрочно завершил трехлетний контракт на поставку АК-12

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Концерн "Калашников" досрочно реализовал трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Алана Лушникова.

"Досрочно его исполнили, весь объем мы поставили в адрес министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт", – отметил он.

Ранее стало известно, что "Калашников" опробовал новую систему разведки "Квазимачта" в зоне проведения спецоперации.

Как уточнял Лушников, система содержит в себе крупный квадрокоптер, который питается электричеством по проводам с земли. Связь с дроном также осуществляется исключительно по кабелю. "Квазимачта" может работать на высоте сто метров, а еще поднимать в воздух грузы весом до двух килограмм, уточнил президент концерна.

До этого "Калашников" представил автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Оружие было создано на базе 5,45-миллиметрового АК-12.