Максим Джетыгенов провел для москвичей очередную лекцию по безопасности в летний период

Фото: Максим Сильянов

Общественный активист, руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов провел для жителей столицы очередную лекцию по безопасности в летний период. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы стремимся донести до людей информацию о важности соблюдения правил безопасности, особенно в летний период, когда риски увеличиваются. Знание простых правил и рекомендаций может спасти жизнь и здоровье в критической ситуации", – сказал Джетыгенов.

Вместе с ним лекцию проводил инструктор московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Слушатели с инструкторами обсудили правила общего поведения в летний период с уклоном на правила поведения во время грозы. Детально разобрали, почему нельзя прятаться под деревьями и чем может быть опасен обычный зонтик.

Вторая часть лекции была посвящена разбору мифов о туристической подготовке и практическим советам по подготовке к походу в лес. Данный вопрос, как отметили инструкторы, является очень актуальным накануне приближения грибного сезона.

Ранее Джетыгенов предложил внедрить услугу "Нестандартный переезд". Он отметил, что она может предоставить помощь в переезде для пожилых и лежачих больных москвичей. Также глава столичного отделения студенческого корпуса спасателей призвал сделать ее системной.

