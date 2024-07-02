Мошенники стали притворяться судебными приставами

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Мошенники придумали новую тактику обмана граждан – теперь они притворяются сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает газета "Известия" со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, злоумышленники сообщают своим жертвам о якобы наличии у них некоего исполнительного производства, настаивая при этом на немедленном погашении долга.

В ведомстве напомнили, что сам пристав не может звонить должнику через коммуникационные сервисы и сообщать о наличии долга, а также присылать реквизиты для оплаты. Получить квитанцию можно, придя на личный прием к судебному приставу, а затем внести оплату непосредственно по квитанции или же через портал "Госуслуги".

В свою очередь, специалист по информационной безопасности Мария Фесенко считает, что новая схема связана с ФССП, так как любое мошенническое прикрытие именем госорганов вызывает у пользователей дополнительный "трепет".

Представляясь сотрудниками ФССП, а также любой другой силовой или околосиловой структуры, аферисты стремятся выбить у пользователей почву из-под ног и заставить их нервничать, пояснила Фесенко, добавив, что стресс в такой ситуации не позволяет думать рационально.

По словам руководителя направления аналитических исследований одной компании Ирины Зиновкиной, схемы от имени ФССП для мошенников могут быть особенно актуальны летом, так как наличие судебных производств может наложить запрет на выезд за рубеж.

Также в риске обычно находятся те люди, которые уделяют недостаточно внимания собственной информационной безопасности. При этом мошенники могут обладать персональными данными жертвы, а сама атака на нее может занять от нескольких часов до нескольких дней, причем не исключено использование аферистами как голосовых, так и видеодипфейков, отметили эксперты компании по борьбе с киберпреступностью.

По словам эксперта по защите Марии Михайловой, в начале текущего года мошенники, действующие от имени судебных приставов, перешли к СМС-рассылкам, используя непонятные юридические термины. В первую очередь они нацеливаются на людей, находящихся в сложной финансовой ситуации, с уже имеющимися задолженностями, или на уязвимую категорию граждан, которые не могут перепроверить отдельные факты.

В материале добавили, что официальные сотрудники никогда не будут запрашивать персональные данные через звонок. Фесенко посоветовала прервать разговор, как только поступил подобный звонок и собеседник представился "полковником специального экономического отдела ФССП" или другим сотрудником со сложносочиненной должностью.

Проверить наличие исполнительного производства можно на официальном сайте ФССП или на портале "Госуслуги", добавила Михайлова.

Кроме того, мошенники придумали другую схему обмана россиян на "Госуслугах". Представляясь сотрудниками несуществующей Единой медицинской службы, злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на портале. Ссылаясь на ошибку в системе, они просят сообщить номер СНИЛС или код из сообщения, при помощи которого затем получают доступ к аккаунту пользователя на портале.