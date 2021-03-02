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Безопасность

15:54

Проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах России 3 марта

безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В среду, 3 марта, во всех регионах России пройдет масштабная проверка системы оповещения населения, сообщается на сайте МЧС.

"С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится для отработки оперативного информирования граждан об опасности при угрозе возникновения природных и техногенных ЧС.

"МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми", – говорится в тексте.

Отмечается, что всего в 2021 году запланированы две такие проверки, вторая пройдет 6 октября.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение депутатов законопроект, вводящий для граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой была объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) или введен режим ЧС.

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