Проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах России 3 марта

15:54
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В среду, 3 марта, во всех регионах России пройдет масштабная проверка системы оповещения населения, сообщается на сайте МЧС.
"С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что проверка проводится для отработки оперативного информирования граждан об опасности при угрозе возникновения природных и техногенных ЧС.
"МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми", – говорится в тексте.
Отмечается, что всего в 2021 году запланированы две такие проверки, вторая пройдет 6 октября.
Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение депутатов законопроект, вводящий для граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой была объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) или введен режим ЧС.
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