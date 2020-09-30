В России пройдет проверка системы оповещения населения

30 сентября, 15:58
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
2 октября в России проведут проверку систем оповещения населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Она пройдет в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне во всех регионах страны. В этот день проведут запуск громкоговорителей и электросирен.
"Конкретное время запуска будет определено главами регионов", – рассказали в МЧС.
В ведомстве сообщили, что в рамках тренировки проведут комплексные проверки готовности систем оповещения. Данное мероприятие пройдет для отработки своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил гражданской обороны и населения.
"МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановой", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что подобные комплексные проверки систем оповещения населения в России пройдут впервые. Решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
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