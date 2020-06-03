Системы оповещения населения впервые проверят по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут по России в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Как рассказали в пресс-службе, решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно получать экстренную информацию через системы оповещения.

Действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. Такая работа уже проведена во всех субъектах, отметили в МЧС. Там добавили, что элементы систем оповещения населения активно задействовались для информирования россиян о мерах и правилах поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Сейчас ведомство совместно с Минкомсвязью России и Россвязью координируют развитие систем оповещения населения о ЧС. Планируется в том числе дооборудовать таксофоны, установленные в удаленных населенных пунктах, средствами оповещения.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что московские пожарные отрабатывают с медицинским персоналом новых больниц взаимодействие при возникновении пожаров или других происшествий. Тренировки проходят на ВДНХ в павильоне № 75 в течение недели группами до 50 человек, с обязательным соблюдением санитарных мер, с наличием медицинских масок и перчаток.