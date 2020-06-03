Системы оповещения населения впервые проверят по всей России

10:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут по России в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Как рассказали в пресс-службе, решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно получать экстренную информацию через системы оповещения.
Действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. Такая работа уже проведена во всех субъектах, отметили в МЧС. Там добавили, что элементы систем оповещения населения активно задействовались для информирования россиян о мерах и правилах поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Сейчас ведомство совместно с Минкомсвязью России и Россвязью координируют развитие систем оповещения населения о ЧС. Планируется в том числе дооборудовать таксофоны, установленные в удаленных населенных пунктах, средствами оповещения.
В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что московские пожарные отрабатывают с медицинским персоналом новых больниц взаимодействие при возникновении пожаров или других происшествий. Тренировки проходят на ВДНХ в павильоне № 75 в течение недели группами до 50 человек, с обязательным соблюдением санитарных мер, с наличием медицинских масок и перчаток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: