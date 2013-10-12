Три автомобиля сгорели этой ночью в Гольяново

Три автомобиля сгорели в Гольяново

В ночь на 12 октября в Гольяново сгорели три машины. Пожар на улице Уральской начался около 4 утра. Первым загорелся Hyundai. Пока на место происшествия ехали спасатели, очевидцы сами пытались потушить автомобиль, но безрезультатно.

В итоге огонь перекинулся на соседний внедорожник. Далее пламя охватило магазинную пристройку, прогремели несколько взрывов.

Первые пожарные расчеты прибыли на место через 10 минут. До этого они тушили машину на Хабаровской улице. Как предполагают оперативники, во всех случаях причиной пожаров стали поджоги.