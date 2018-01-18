Фото: Роспатент
В России начали обкатку автомобилей проекта "Кортеж" для тренировки водителей и поиска возможных дефектов.
"Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", – рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Уже сейчас специалисты начали принимать в спецгараж новые автомобили. Одна из полученных машин – лимузин, на котором, как предполагается, на инаугурацию в Кремль приедет избранный в марте 2018 года президент.
Ранее сообщалось, что российские автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года. Они будут доступны в любой комплектации.
В 2018-м году выпустят 70 автомобилей "Кортеж", в 2019-м – 200 машин, в 2020-м – 300 машин. При этом отмечалось, что российские премиальные автомобили будут дешевле иностранных аналогов. Целевая задача – обеспечить дисконт 15 процентов. После 2020 года Минпромторг планирует довести объем производства автомобилей проекта "Кортеж" до более 1000 машин в год.
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