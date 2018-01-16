Автомобили "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года

Российские автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года, передает ТАСС. Они будут доступны в любой комплектации, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В 2018-м году выпустят 70 автомобилей "Кортеж", в 2019-м – 200 машин, в 2020-м – 300 машин, отметил министр. "Начиная со следующего года любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию, хоть бронированную, хоть в люксовом варианте. Никаких ограничений по продажам не будет", – заверил Денис Мантуров.

По его словам, российские премиальные автомобили будут дешевле иностранных аналогов. Целевая задача – обеспечить дисконт 15 процентов, пояснил министр. После 2020 года Минпромторг планирует довести объем производства автомобилей проекта "Кортеж" до более 1000 машин в год.