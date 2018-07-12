Оплата парковки в Москве через мобильное приложение возобновлена

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Оплата парковки через приложение "Парковки Москвы" возобновлена, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Администратора парковочного пространства пояснили, что работа сервиса восстановлена. Сейчас сведения на парковочных счетах отображаются корректно. Специалисты продолжают заниматься восстановлением остальных сервисов оплаты парковки.

Штрафы тем, кто не оплатил парковку из-за сбоев системы, не выписывались. В АМПП принесли извинения за неудобства.

Проблемы в работе всех сервисов оплаты парковки начались с 19:00 11 июля. Причины неполадок выясняются.